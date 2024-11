Roubada 2 vezes, Viola vai ignorar polícia e advogado em 'Mania de Você'?

Em "Mania de Você" (Globo), Viola (Gabz) teve seu celular roubado e durante o assalto sofreu um desmaio.

A chef só foi acordar na cama de um abrigo comunitário, local que agora se tornou sua morada, uma vez que ela descobriu outro grande golpe: teve sua conta zerada por Mavi (Chay Suede).

Após desligar o telefone com a atendente do banco, no entanto, Viola não fez nada além de demonstrar um leve espanto com o segundo roubo sofrido.