Albert detona Yuri em A Fazenda 16: 'É a sombra do Sacha'

À beira da fogueira, peões de A Fazenda 16 (Record) criticaram Yuri em uma conversa na noite de segunda-feira (18).

O que aconteceu

Albert detonou o ex-bombeiro da Eliana. "Yuri é o cara mais sem noção de jogo. Não sabe nem pra onde vai, é uma sombra aqui, é a sombra do Sacha!"

Fernando citou os embates que vem tendo com o peão. "Se ele vir pedir desculpa pra mim, eu vou falar: enfia sua desculpa no c*!"