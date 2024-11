Mavi sofre a ameaça mais cruel de sua vida em 'Mania de Você'

O jogo vira o tempo todo para os vilões Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) na novela "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Após prender Rudá (Nicolas Prattes), Moema (Ana Beatriz Nogueira) e Nahum (Ângelo Antônio) na ilha, Mavi observa as câmeras de segurança enquanto se diverte com sua maldade. "Maravilha! Game over pro caiçara!", diz ele.