MasterChef Confeitaria: veja os participantes do formato inédito do reality

Digo, 32, é um chef de confeitaria de São Paulo, considerado referência em confeitaria de vanguarda brasileira. Criativo e inovador, é dono do primeiro restaurante só de sobremesas no país, o ARA, localizado na capital paulista. Defensor do uso de matérias-primas nativas, sejam doces ou salgadas, para ele não tem regra: qualquer iguaria pode virar uma grande guloseima. Teve passagens por estabelecimentos de renome pelo mundo, todos com estrelas Michelin, como o Oro (Felipe Bronze), o DOM (Alex Atala), o Maní (Helena Rizzo) e o Coda, na Alemanha, e recebeu diversos prêmios.

Juliete Soulé

Soulé, 32, é chefe de confeitaria nascida em São Paulo, com mais de 13 anos de experiência no ramo. Ela trabalhou com confeitaria de boutique na França, lecionou durante anos na Le Cordon Bleu e hoje possui sua própria empresa, a Juliete Soulé Pâtisserie. Extremamente séria e prática na cozinha, crê que seu perfeccionismo pode ser um trunfo e também seu maior inimigo em um embate.

Kim