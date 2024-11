Largou a TV? Veja como o Ciro de 'Alma Gêmea' está atualmente

Depois do folhetim de Walcyr Carrasco atualmente exibido no Vale a Pena Ver de Novo, ele esteve em muitos outros. Fez "Beleza Pura" (2008), "Escrito nas Estrelas" (2010), "Morde & Assopra" (2011) e "Pega Pega" (2017), seu último trabalho na Globo.

Michel Bercovitch como Ciro em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Na Record, o artista fez, em 2018, a novela bíblica "Jesus" e depois só esteve em séries. Em 2018 interpretou Lúcio Leme em "O Mecanismo", da Netflix; e em 2019 viveu Frank Smith em "Impuros", da Fox.

Michel também fez carreira nos cinemas. O artista compôs o elenco de grandes produções nacionais, como "Cabra Cega" (2005), "Os Desafinados" (2006) e "Nise: O Coração da Loucura" (2016), em que atuou ao lado de Glória Pires.

Michel Bercovitch em 'Jesus' e, ao lado, o ator entre Fernanda Vasconcellos, Julia Faria e Daniel Rocha Imagem: Divulgação/Record e Reprodução/Instagram

Além de ator, Bercovitch é também diretor e produtor de espetáculos famosos, como "O Beijo no Asfalto" (Nelson Rodrigues, 1960). Começou seus estudos no teatro com Miguel Falabella e fez cursos no célebre Tablado.