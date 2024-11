Klara Castanho já teve questão com aparência: 'Mexeu com minha autoestima'

Klara Castanho, 24, falou sobre sua personagem Eugênia, em "Garota do Momento", e inseguranças que já teve em relação à sua aparência, em entrevista ao jornal Extra.

O que aconteceu

A atriz apontou semelhanças com a personagem, que possui autoestima baixa por ter queimaduras no braço provocadas por um incêndio na infância. "A Eugênia tem medo de as pessoas terem nojo dela, mas está disposta a vencer os medos, assim como eu. É o que mais me conecta a ela."