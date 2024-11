John Stamos aparece careca em apoio a colega de Três é Demais com câncer

John Stamos, 61, apareceu careca em apoio ao amigo Dave Coulier, 65, que foi recentemente diagnosticado com câncer.

O que aconteceu

John divulgou em suas redes sociais fotos em que aparece careca ao lado de Dave e da esposa dele, Melissa Coulier, 41. "Nada como vestir uma careca falsa e exibir algumas habilidades no Photoshop para demonstrar amor e solidariedade ao meu irmão Dave Coulier. Você está lidando com isto com tanta força e positividade — é inspirador. Sei que você vai superar isso e tenho orgulho de estar com você a cada passo do caminho. Te amo", declarou ele na legenda da publicação.

Os dois atores foram colegas de elenco na série "Três é Demais" ("Full House") e em sua continuação, "Fuller House". Stamos interpretava o vaidoso e conquistador tio Jesse, enquanto Dave dava vida ao atrapalhado comediante Joey.