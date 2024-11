Hugo Gloss escolhe Tiago Leifert como 'famoso mais chato do Brasil'

Bruno Rocha, conhecido como Hugo Gloss, elegeu Tiago Leifert como o famoso mais chato do Brasil.

O que aconteceu

O blogueiro foi questionado pela influenciadora Blogueirinha sobre quem ele achava chato no meio artístico. "Eu acho que ele melhorou, mas na época do 'Big Brother', que ele apresentava, ele ficava muito irado com as coisas que as pessoas falavam, então ele começava a brigar com as pessoas nas redes sociais, ele saiu do Twitter falando que lá é muito tóxico", avaliou, em participação no programa "De Frente com Blogueirinha".

Na sequência, Hugo Gloss apontou mais justificativas para ter selecionado o apresentador. "Eu acho que ele ainda se envolve em muita polêmica", pontuou.