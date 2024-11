Gizelly nega ter ficado com Cauê: 'Tem beijo filmado?'

Ao ver o registro do flagra do ex-peões na festa, Gizelly reafirma que não beijou o rapaz. "Ele não me deu beijo, não, gente". Ela explica que, com sua saída de A Fazenda, Cauê, seu aliado no jogo, estava preocupado com sua saúde mental e propôs a ser sua companhia no fim de semana.

"Chegou lá em casa, com flores, todo fofinho, a gente saiu. E aí eu tava triste e falei: 'Cauê, eu não aguento mais isso e tal'. E ele colocou o rosto no meu e falou 'Gizelly, vai passar, eu te conheço', aquela coisa toda", diz.

No último final de semana, Gizelly e Cauê foram flagrados em alguns vídeos trocando carícias em uma festa. Nas imagens, os dois conversam ao pé do ouvido, e o ator se aproxima do pescoço da advogada. Em algumas fotos, parece que os ex-peões estão se beijando.

Na participação de Cauê no programa Selfie Service, o ator declarou: "Não aconteceu nada demais. No vídeo parece [um beijo], né? Não sei, eu tava um pouco bêbado, a Gizelly é super minha amiga. Naquele take, ela tava com dor de torcicolo e eu tava ajudando. Eu tava falando para ela ficar bem com tudo o que está acontecendo."

