Gizelly critica falas de Rafa Kalimann sobre ela: 'Achei leviana'

O Sacha não parava de falar dela pra mim e, nas festas, eu fazia [mostrando um sorriso amarelo]. Porque eu não queria falar da Rafa, eu sei que ela é uma pessoa que tá em outro momento, não quer ser exposta, e as coisas que eu tenho para falar dela são só coisas boas. Mas quando eu vi o post dela falando 'o que a Gizelly tá tentando insinuar'... Ele falou para mim 'eu estava numa casa com 20 amigos, inclusive a Rafa tava, Gizelly, e elas falaram para eu não vir', e eu fiz 'a ta'. Porque eu não quero levar nomes de pessoas aqui de fora, ainda mais pessoas que não gostam de ser expostas, que têm uma vida mais restrita e reservada. Eu não falo com ela, sei lá, há dois anos. Depois a Júlia falou para ela 'olha Rafa, a Gizelly só respondeu uma coisa que ele falou'.



Tudo começou quando Gizelly disse em uma briga, ainda confinada, que Sacha contou que havia sido advertido por amigos a não ir para A Fazenda, incluindo a influencer. "Falaram 'não vá'. Porque todos conhecem a índole do amigo. O Allan, a Rafa, o Renatinho [Goés], a Thaila [Ayala], todos falaram 'não vá', porque te conhecem", citou a peoa no jogo.

Ao ser citada no programa, Rafa desmentiu a fala da colega de BBB 20 em um post em seu perfil no X (antigo Twitter): "Tenho nada a ver com esse conflito não, tá? To tão perdida quanto vocês. Pelo que entendi o Sasha contou para Gizelly na casa que um grupo de amigos (e eu estava junto por ele e meu namorado serem amigos há anos) achava melhor ele não ir, e isso realmente aconteceu, mas não tem nenhuma relação com o que a Gizelly tá insinuando. Espero que ela não me cite nessa história mais".

Em um comentário para o perfil no Instagram do portal Hugo Gloss, Rafa mais uma vez desmentiu Gizelly, reafirmando que o ator foi aconselhado a não aceitar ir para o programa, mas que não tinha relação com as acusações da advogada. "(...) Falamos para ele não ir, mas nada tem a ver com algo relacionado a ele como a Gizelly tá dando a entender."