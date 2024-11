Fora da Fazenda, Fernanda volta a expor suposta traição de Gui Vieira

Fui falar com ele lá [na Fazenda] porque eles já estavam jogando coisas da vida pessoal do Zé aqui de fora. Então, se vale pra um, vale pra todo mundo Fernanda

A ex-peoa disse que confrontou o peão e ele negou a traição, chorando e dizendo que não conhecia "nenhuma Maju". Já em uma festa, ele perguntou para Fernanda se tratava-se de uma mulher "loira", o que ela confirmou, e ele então disse que o ocorrido havia se passado "há muito tempo", antes de ele começar a namorar.

Ao sair do reality, Fernanda conversou com Maju e a mesma contou que as conversas eram recentes. "De três meses atrás", afirmou. "Ele fica cobrando muito uma postura [boa] lá dentro [da Fazenda], que as pessoas sejam corretas, e ele não é."

Fernanda ainda disse que não quis "cobrar" de Gui para que ele assumisse sua sexualidade, uma vez que Maju é uma mulher transsexual, mas, sim, que respeitasse sua namorada. "A questão não é nem ele não admitir a sexualidade dele, mas, sim, a traição, porque ele fala que tem um relacionamento monogâmico."

