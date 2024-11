Em um dia, Beto dá duas provas de amor para Beatriz em 'Garota do Momento'

Bia (Maisa) também estará presente e não perderá a chance de provocar Beatriz. A garota mimada passa do ponto e sabota a nova namorada do ex.

Juliano (Fábio Assunção) percebe o que a filha faz, mas não a reprime. Já Beto descobre o que aconteceu e dá todo o seu apoio à amada, provando mais uma vez que é um homem leal.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.