Eliminatórias da Copa mudam horários das novelas da Globo mais uma vez

Com isso, os horários de todas as novelas inéditas da Globo serão alterados. Apenas "Cabocla" e "Alma Gêmea", as reprises da tarde, começarão em seus horários habituais.

"Garota do Momento", "Volta por Cima" e "Mania de Você" começarão mais cedo. A novela das 6 iniciará às 18h05, enquanto a trama de Madalena (Jéssica Ellen) começará às 19h20 e, por último, a história de Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira) às 20h40.