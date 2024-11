Deolane Bezerra tem acusações por lavagem de dinheiro agravadas; entenda

Ainda de acordo com a coluna, o relatório destaca uma rifa feita por Deolane em novembro de 2023. Na ocasião, ela divulgou uma rifa de um Land Rover Discovery, veículo de luxo que pertencia à ela, sendo declarado em seu Imposto de Renda daquele ano. Ela negou que tivesse rifado seu próprio bem.

Além disso, a influenciadora teria realizado uma série de transferências via Pix no valor de R$ 1 mil para beneficiárias de auxílios do governo. De acordo com a famosa, os valores eram referentes a pagamentos por engajamento nas redes sociais. No entanto, no relatório essa prática foi apontada como uma forma de atrair jogadores para as plataformas de apostas. Vale lembrar que o pagamento de bonificações para que as pessoas realizem apostas é proibido por lei.

Ainda no relatório ao qual Fábia Oliveira teve acesso, o documento afirma que Deolane Bezerra teria se negado a enviar contratos de publicidade que constam nas notas milionárias emitidas. Se apresentados à Justiça, isso poderia fortalecer a defesa da influenciadora, mas sua recusa em fornecê-los aumentou as suspeitas.

Em um quadro que foi juntado ao relatório, é apontado que a Bezerra Publicidade teria recebido cerca de R$ 3 milhões em apenas dois meses da Federação Nacional da Apaes. Ainda que Deolane tenha fornecido uma justificativa para movimentação, não foram apresentados documentos que comprovassem sua versão.