Ex-ator da Globo pede pix a seguidores após internação: 'Repouso absoluto'

O ator Claudio Cinti, 59, que trabalhou em títulos da Globo como Zorra Total e "Um Lugar ao Sol", pediu ajuda aos seguidores após ter problemas de saúde.

O que aconteceu

O ator passou duas semanas internado. Em vídeo postado no Instagram, ele explicou que deu entrada no hospital no dia 30 de outubro com um quadro grave de pneumonia, falência renal e septicemia.

Ele só recebeu alta após passar por uma cirurgia. No vídeo, Claudio não cita qual foi a cirurgia, mas diz que foi para uma "correção". Ele passou sete dias intubado e pelo menos dez fazendo hemodiálise.