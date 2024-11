Cher revela que ex-marido, Sonny Bono, planejou matá-la em quarto de hotel

O produtor teria permitido que a cantora se relacionasse com o guitarrista da banda, mas depois confessou que pensou em matá-la. "Depois que você saiu com o Bill naquela noite no hotel, pensei seriamente em jogá-la da nossa varanda", teria dito Bono. Esse trecho da biografia foi exposto pelo site Page Six.

Cher contou que Sonny havia planejado até uma desculpa para dar à polícia. "Ele me disse que alegaria 'insanidade mental', como Spade Cooley, e que ele ficaria sete anos preso até que o libertassem. Em seguida, ele falou que escreveria um livro e teria seu próprio show."

A cantora surpreendeu ao revelar que, após a confissão de Bono sobre o desejo de matá-la, ela confidenciou ao então marido que também havia pensado em se matar. "Estava tonta de solidão. Vi o quão fácil seria ultrapassar o limite e simplesmente desaparecer", relata no livro.

Cher disse não acreditar que Sonny fosse capaz de assassiná-la, mas admite que ele de fato cogitou a possibilidade. "Não acredito nem por um minuto que ele realmente me empurraria da varanda, mas tenho certeza que isso passou por sua mente."

Bono e Cher foram casados de 1964 a 1975. Do relacionamento, nasceu Chaz Bono, 55. Sonny, que foi um produtor musical e político norte-americano, morreu em 1998.