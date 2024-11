Bia se torna uma terrível inimiga do próprio pai em 'Garota do Momento'

Nos próximos capítulos da novela "Garota do Momento" (Globo), Bia (Maísa) se revolta contra o próprio pai.

O que vai acontecer

Após descobrir sobre as dificuldades financeiras dos amigos do Clube Gente fina, Beatriz (Duda Santos) decidiu aceitar a proposta de Juliano (Fábio Assunção). Com isso, ela se tornará a nova garota propaganda da Perfumaria Carioca.