Bem diferente da irmã, Tati comemora presentão de Osmar em 'Volta por Cima'

No capítulo desta terça-feira (19) de "Volta por Cima" (Globo), Osmar (Milhem Cortaz) vai perguntar se Madalena (Jessica Ellen) o denunciará para a polícia. Tudo indica que a mocinha deixará o processo contra o tio de lado.

No mesmo dia, Osmar levará Tati (Bia Santana) para a mansão onde mora. A menina, que tem a personalidade bem diferente da irmã e ainda é imatura, fica impressionada com o quarto que o tio faz para ela no casarão.