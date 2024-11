Ator de 'Gladiador 2' debocha sobre conhecer Charles 3º: 'Não é prioridade'

Paul Mescal, 28, protagonista de "Gladiador 2", fez pouco caso sobre a chance de ter conhecido pessoalmente o rei Charles 3º.

O que aconteceu

Mescal encontrou o monarca britânico durante a exibição do filme no Royal Film Performance, no dia 13 de novembro. Embora o momento seja considerado uma honra para muitos, para o ator, não foi nada grandioso, conforme o próprio revelou em entrevista à Variety.

Artista destacou que conhecer Charles 3º estava bem longe de sua lista de prioridades. "Nunca tinha encontrado o rei antes. Definitivamente, não era algo que estava nas minhas cartelas de bingo. Eu sou irlandês, então isso não está na lista de prioridades."