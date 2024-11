Ana Maria confunde Joe Biden com Bin Laden e vira meme

Ana Maria Braga voltou a virar meme nas redes sociais, nesta terça-feira (19), agora por confundir o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o terrorista Osama bin Laden.

O que aconteceu

Ana Maria abordou no Mais Você de hoje a reunião entre líderes mundiais durante a cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro. A apresentadora mostrou o momento em que o presidente Lula (PT) recebeu os líderes dos demais países do grupo, entre os quais o presidente norte-americano.

"Hoje é o último dia da reunião de cúpula do G20, formada por líderes das principais economias do mundo, que estão reunidos lá no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro", iniciou Ana. "O presidente Lula e a primeira dama, Janja, deram as boas-vindas aos chefes de Estado e tiveram uma sequência de fotos protocolares... o presidente da França, Emmanuel Macron, um aperto de mão afetuoso com o Bin Laden, dos Estados Unidos", completou a apresentadora.