Abuso sexual e Michael Jackson virgem: revelações de Lisa Presley pós-morte

Lisa narra no livro que sua relação com o pai ficou marcada pelo vício dele em drogas. O rei do rock morreu em 1977, quando ela tinha 9 anos. No livro autobiográfico, Lisa conta que no dia da morte do pai acordou com mau pressentimento, correu até o quarto do cantor, mas foi interrompida. Ele já estava morto.

"Corri até o quarto dele, mas alguém me agarrou, me puxou de volta. Estavam tentando reanimá-lo", diz ela em trecho do livro. Em outro momento, Lisa narra que se embebedava por causa do luto. "Houve noites em que, simplesmente, fiquei bêbada, ouvi sua música, sentei e chorei. A tristeza ainda vem. Ela ainda está lá".

Lisa, entretanto, também recorda os bons momentos ao lado de Elvis. Por exemplo, cita a ocasião em que o artista participou de uma reunião de pais e professores, fato que gerou comoção na escola.

Ela expôs detalhes curiosos sobre Elvis Presley. Um dos exemplos é a mania do rei do rock de escrever "amém" nas margens das páginas dos livros.

Casamento Michel Jackson