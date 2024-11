A Fazenda 16: Sacha rebate voto de Sidney: 'Tesão reprimido'

Durante a formação da nona roça de A Fazenda 16 (Record), Sacha rebateu o voto que recebeu de Sidney.

O que aconteceu

Sidney apontou em seu voto que queria ver o peão longe do jogo. "O único jogo que ele tem é ser cruel, um jogador de má índole, covarde, que tramou, arquitetou contra minha integridade física e saúde, me obrigando a solicitar um atestado."

Sacha rebateu o rival. "Tudo que ele me acusou é do que penso ele. Ele falou que não tenho jogo e tudo que ele fez até agora foi me apontar. Acho que ele tem um tesão reprimido [por ele]."