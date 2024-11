Três cenas marcam mudança drástica na vida de Cacá em 'Volta por Cima'

No capítulo desta segunda-feira (18) de "Volta por Cima" (Globo), Cacá (Pri Helena) vai se desesperar ao descobrir que está grávida.

No entanto, em vez de procurar o pai da criança, Jão (Fabrício Boliveira), a moça vai marcar um encontro com Chico (Amaury Lorenzo). Ela contará sobre a gravidez e receberá o apoio do amigo.

Logo em seguida, Jão descobrirá que o ex de Madá (Jessica Ellen) a procurou. O fiscal de ônibus não deixa barato e vai atrás do rival para tirar satisfações.