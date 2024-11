Thalita Zampirolli diz investir o valor de um apartamento em cada Carnaval

Thalita Zampirolli afirma que todos os anos desembolsa um valor alto no período do Carnaval.

O que aconteceu

A atual rainha de bateria da Chegou O Que Faltava, em Vitória, e da Camisa Verde e Branco, em São Paulo, desfila desde 2012. "Minhas fantasias em 2025 serão incríveis, com muito luxo e glamour. Não posso dar mais muito spoiler, mas, todo ano, eu invisto bastante. Os valores são bem altos, pois moro fora do Brasil e sempre preciso fazer ponte aérea internacional. Além disso, conto com quatro funcionários para me acompanhar", explicou, em entrevista à Quem.