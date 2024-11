Mani Rego fará transformação radical na aparência; saiba qual

Mani Rego, 42, planeja passar por uma grande transformação com a ajuda de alguns procedimentos estéticos.

O que aconteceu

Após mover um processo pelo reconhecimento de sua união estável com Davi Brito, a influenciadora planeja mudar o visual para 2025. De acordo com informações do Portal Leo Dias, Mani já escolheu uma clínica localizada em um bairro nobre de Salvador, na Bahia, para realizar os procedimentos.

Fabiana Rego, irmã e assessora de Mani, ainda confirmou ao portal que a influenciadora realizará sua primeira lipoaspiração e implante de próteses de silicone. A data não foi informada, mas a mudança deverá acontecer ainda neste ano.