Luciano Szafir recusou proposta ousada de Madonna: 'Eu de calcinha e sutiã'

O ator contou que o desfecho das fotos seria ainda mais ousado. "Terminava com a mão [em mim], eu tirando a roupa e eu ficava de calcinha, sutiã e cinta liga. Terminava eu deitado de perna aberta e ela em cima", narrou Szafir.

Eu, solteiro, com 20 anos de idade, fiquei imaginando 'todo mundo vai me ver de calcinha e sutiã, cinta liga'. Eu falei: 'Nem que a vaca tussa!'. Luciano Szafir

O pai de Sasha Meneghel recusou a proposta mesmo indo contra o desejo de sua agência. "Não fiz. A agência ficou p da vida comigo porque a Madonna estava no auge naquela época. Ela me escolheu. Ela estava no auge mais assanhada, vamos dizer assim", recordou.