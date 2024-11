Livro mostra entranhas da mata atlântica para nos lembrar de preservá-la

Só no primeiro semestre de 2024, a mata atlântica perdeu uma área equivalente a 20 mil campos de futebol com o desmatamento. "Um impacto alarmante e inaceitável, especialmente neste bioma que é tão devastado e ameaçado", avaliou o SOS Mata Atlântica em um boletim há poucos dias.

Nesse contexto, o lançamento da 2ª edição do livro "Remanescentes da Mata Atlântica: as Grandes Árvores da Floresta Original e seus Vestígios", de Ricardo Cardim, na última quarta (13), ganha um caráter de urgência. Com fotografias de Cássio Vasconcelos, a obra traz mais de 400 páginas recheadas de informações científicas, históricas e culturais.



Ao destacar a importância de um dos biomas mais ameaçados do planeta, o livro convida o cidadão a refletir e, por consequência, agir. "Essas árvores são muito mais que plantas. Elas são testemunhas de nossa história ambiental e marcos de uma floresta que precisa ser respeitada e preservada", afirmou Cardim durante o lançamento.

Resultado de anos de pesquisa do botânico, o livro documenta as grandes árvores que ainda resistem e explora a riqueza do bioma, considerado o mais complexo do mundo. Uma única copa de árvore da mata atlântica pode abrigar uma biodiversidade maior do que algumas florestas inteiras na Europa, deixando clara a relevância desse ecossistema para o equilíbrio ambiental global.