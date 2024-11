Pedro Novaes rouba a cena na Globo e precisa levar o prêmio de melhor ator

O ator Pedro Novaes, filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes, intérprete de Beto em Garota do Momento, seduz o telespectador com a sua atuação na novela das 6 da Globo e merece prêmio de destaque do ano, segundo avaliação do colunista Leão Lobo no Splash Show, do Canal UOL, nesta segunda-feira (18).

Para mim foi uma gratíssima surpresa, porque eu achava que ele era bonito, mas não tinha reparado mesmo no trabalho desse moço. Que ator maravilhoso! Ele realmente dá show na novela, rouba a cena, porque ele é muito bom.

Leão Lobo sobre a atuação de Pedro Novaes

Em "Garota do Momento", Novaes interpreta Beto, o galã protagonista que se apaixona por Beatriz (Duda Santos). É filho de Lígia (Palomma Duarte) e de Raimundo (Danton Mello), o dono de uma das maiores agências de publicidade do país no final da década de 1950.