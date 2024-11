Ladrões mascarados invadem Palácio de Windsor, onde vivem William e Kate

O Palácio de Windsor, uma das residências da família real britânica, foi invadido por homens mascarados em outubro, segundo o jornal The Sun.

O que aconteceu

No dia 13 de outubro, dois homens mascarados pularam o muro da fazenda Shaw. A fazenda fica dentro da propriedade do palácio. Eles roubaram uma picape e um quadriciclo de um dos celeiros, depois fugiram derrubando um dos portões.

William e Kate estavam dormindo no local, segundo o jornal. Desde 2022, eles vivem numa casa conhecida como Adelaide Cottage, que fica dentro do terreno do palácio de Windsor e a cinco minutos da fazenda Shaw. Os filhos deles, George, 11, Charlotte, 9, e Louis, 6, também estavam presentes.