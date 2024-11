Fundador da Bola de Neve casou Sasha; veja outras celebs que eram da igreja

Alexandre Frota passou a frequentar a Bola de Neve em 2008, segundo publicação do jornal Folha de S.Paulo. Em entrevista ao portal R7, em 2013, ele contou que encontrou Deus quando ficou internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 2006. "E em 2007, quando uma mulher me parou na frente da Record e falou sobre a minha vida." À época da entrevista, no entanto, ele já havia deixado a Bola de Neve.

Alexandre Frota passou pela igreja, mas não frequenta mais Imagem: Reprodução/YouTube