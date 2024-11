Diddy acusa agentes federais de roubarem documentos de sua cela

Sean 'Diddy' Combs, 55, acusou agentes federais de invadirem sua cela no Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn, para roubar documentos.

O que aconteceu

Os manuscritos supostamente furtados seriam notas com estratégias de defesa que Diddy preparou para seus advogados. Segundo o portal TMZ, o réu alega que o acesso dos agentes ao material pode prejudicar seu julgamento, marcado para maio de 2025.

O advogado do rapper, Marc Agnifilo, acusa a promotoria de usar as informações contidas nos documentos para manter seu cliente detido. Ele alega que tal ação feriu os direitos constitucionais de Diddy e solicitou uma investigação do caso.