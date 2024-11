Bee Gees: Após morte de baterista, apenas um membro original segue vivo

Ele enriqueceu nossas vidas e uniu nosso grupo com amor, cuidado e respeito. Não temos certeza de como conseguimos seguir em frente sem o seu brilhante sorriso e sua profunda amizade. Te amamos, Col. Descanse em paz. Best of Bee Gees sobre a morte de Petersen.

Na semana passada, Denis Bryon, terceiro baterista do grupo, que atuou 1973 a 1979, morreu aos 75 anos. O artista participou da gravação de alguns dos maiores sucessos da carreira do Bee Gees, como "Stayin' Alive" e "Night Fever", do filme "Os Embalos de Sábado à Noite".

Maurice Gibb foi o primeiro entre os três irmãos fundadores do grupo a falecer, em janeiro de 2003, aos 53 anos. Ele não resistiu após sofrer complicações de uma obstrução intestinal por conta de um problema genético.

9 anos depois, Robin Gibb morreu em maio de 2012, aos 62 anos. O cantor passou por uma longa luta contra o câncer e ainda contraiu uma pneumonia. Ele era gêmeo de Maurice e também foi um dos fundadores do grupo.

Barry Gibb segue mantendo vivo o legado do Bee Gees e de sua família. O último lançamento musical do artista foi o álbum "Greenfields", de 2021. Em 2016, ele também produziu seu primeiro disco solo, o "In The Now".