Babi promete acusar Sacha ao vivo e Yuri aconselha peão: 'Queria agredir'

Babi concordou, e disse que o próprio Sacha usa esse argumento quando "vão pra cima dele". "Igual Fernando foi pra cima dele para discutir e ele 'você vai me agredir'?"

Questionada por Vanessa sobre quando falaria sobre o assunto, Babi disse que será no momento da votação para a roça. "Não, amanhã quando eu for votar nele, eu vou falar que ele veio me agredir com ele."

Já conheci gente ruim, mas igual a esse menino? Babi sobre Sacha

Durante a madrugada desta segunda-feira, Luana, Gui e Yuri já haviam aconselhado Sacha a tomar cuidado com as gesticulações. "Já falei para vocês terem cuidado com esse negócio de mão. Eu fiquei morrendo que tu sem querer encostasse em Fer, porque ele tava indo pra cima de tu. Ele fala gesticulando... Gente, e eu nervosa... Juninho do lado indo falar merda no ouvido de Gui e tu com a mão", disse Luana.

Yuri disse que Sacha estava realmente "gesticulando muito com a mão". "Nas brigas tem que botar a mão pra trás. Não pode, mano. Se tu toca um dedo na cara dele, tu tá expulso, irmão."