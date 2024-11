Marcello Melo Jr diz que 'Arcanjo' reflete realidade: 'Desigualdade é vilã'

Marcello se conectou com a trama do assentamento e destaca a importância de se abordar a luta pela terra. "É uma maneira importante de a gente falar da nossa natureza e mais do que falar dela, falar de cuidar dela, de preservar a vida das pessoas que cuidam das terras, das pessoas que vivem nessa disputa, nessa ganância. [...] É o que a gente encontra no meio dessa violência, a ambição e a ganância de pessoas que preferem matar as árvores pra construir prédio, pra construir concreto, pra virar capital, pra virar dinheiro", diz.

Segundo o ator, Mikhael volta "mais humano" ao Rio após o contato com a causa. "Ele se identifica com a terra, com a natureza, com a luta de um povo que não necessariamente está na guerra urbana dele do dia a dia, no confronto das favelas. E ele se envolve da maneira como sempre foi ensinado, de se vingar com as próprias mãos, tentar buscar uma justiça em uma situação em que você se sente incrédulo, revoltado."

"Arcanjo Renegado" é arte do protesto, diz Marcello

Marcello Melo Jr diz que sua atuação na série e sua arte são uma forma de protesto como cidadão. "Minha arte é uma forma de resistir, uma forma de fazer o cidadão acreditar nos seus sonhos e realizar. É uma luta diária de poder dar autoestima, não só para o favelado, mas para o povo preto, para a mulher, para os gays, para as minorias que vivem seus preconceitos no dia a dia."

['Arcanjo Renegado'] faz sucesso porque é arte, arte de você ver falar sobre a comunidade, de ver algo sendo denunciado, de ver pessoas tentando gritar, lutar por isso, de não ser só refém. Marcello Melo Jr

Ele diz que "Arcanjo" é uma história delicada de contar, porque reflete muito das divisões reais da sociedade, principalmente em relação à polícia. "Existe o sim, o não e a verdade, que só quem vive vai saber. A gente levanta uma discussão, sem pontuar ou dar opinião."