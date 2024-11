Após lançar hit bilíngue com Alok, Anitta diz que terá versão em português

Dirigido por Anitta, mesmo com um baixo orçamento, a cantora quis que o clipe tivesse uma crítica à incansável busca pelos números. "A ideia da competição foi minha, as pessoas estão muito preocupadas com os números um dos outros. As pessoas não estão mais preocupados com a qualidade e sim com o alcance".

Além da disputa pela atenção do público, o clipe ainda mostra os bastidores da vida artística. "É para desmistificar essa vida de glamour, de busca por atenção".