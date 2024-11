Peões repetem estratégia ao tentar armar flagrante contra Sacha, diz Saryne

Romance entre Gizelly e Cauê: "Novelinha do Kwai"

Ainda durante o Central Splash, Chico Barney disse que o suposto romance entre Gizelly e Cauê, dois participantes que já foram eliminados de "A Fazenda 16",da Record, virou uma espécie de "novelinha do Kwai", a rede social de vídeos curtos. A dupla foi flagrada aos beijos fora do reality show rural.

Quem diria, hein? No paiol, uma treta pesada dos dois e depois virou isso aí. Bárbara Saryne

Novelinha do Kawai, hein? Eu fico sempre desconfiando que todo mundo se conhece antes, tá? Eu não confio mais em ninguém se conhecendo em A Fazenda. (...) E uma coisa que reforça essa minha opinião é que o [Lucas] Self ontem postou uma foto dele com o Cauê e com a Gizelly. Chico Barney durante o Central Splash

Gizelly e Cauê aparecem juntos em uma festa na madrugada de domingo (17), em vídeos publicados nas redes sociais. Nas imagens, os dois aparecem conversando ao pé do ouvido, trocam carícias, e o ex-peão se aproxima do pescoço da advogada. Eles também surgem trocando beijos.

Dentro do reality, Gizelly e Cauê começaram com uma treta, mas terminaram aliados. A advogada foi eliminada do reality show na última quinta-feira (14). Ela disputou a roça com Flora Cruz e Vanessa. Já Cauê Fantin foi o terceiro eliminado do programa, em noite de disputa contra Sacha Bali e MC Zaac.



