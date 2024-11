Viih Tube compartilha vídeo de parto de Ravi: 'Dia mais inesquecível'

Viih Tube, 24, publicou um vídeo com diversos momentos do parto de Ravi, seu segundo filho com Eliezer, 34.

O que aconteceu

Na legenda, Viih falou sobre a experiência. "O dia mais inesquecível da minha vida! Esse parto me ensinou muito! Me ensinou a ter fé, me ensinou que não tenho o controle de tudo, me ensinou a confiar ainda mais em Deus que ele cuida de tudo, me ensinou a saber parar quando o corpo dá sinais, me ensinou que não tem nada mais precioso que a segurança e a saúde da minha família."