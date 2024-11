Lisa Marie Presley manteve corpo do filho morto dentro de casa por 2 meses

Duas semanas antes de se suicidar, Benjamin enviou uma mensagem de texto para a mãe em que relatava problemas de saúde mental. "Tem alguma coisa errada, tô com problema de saúde mental", disse o jovem na época, segundo o Fantástico. Ele, entretanto, não recebeu resposta.

Após a morte, o corpo de Benjamin foi mantido em um quarto resfriado, com gelo seco no caixão. Durante o período em que manteve o cadáver do filho preservado dentro de casa, Lisa chegou a contratar um tatuador para que ele fizesse nela e em Riley tatuagens em homenagem a Benjamin.

Além desse episódio com o corpo de Benjamin, o livro de memórias também aborda a relação de Lisa com as drogas e relacionamentos com famosos como Michael Jackson. Lisa Marie Presley morreu aos 54 anos em 2023, em decorrência de uma obstrução do intestino delgado como consequência de uma cirurgia bariátrica para perda de peso.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.