Lexa rebate comentário a acusando de traição: 'Poderia apagar'

Lexa, 29, rebateu um comentário que a acusava de ter traído seu ex-marido, MC Guimê.

O que aconteceu

A cantora participou do Sabadou com Virginia (SBT) e quando a apresentadora revelou ter transado com Zé Felipe no primeiro encontro, ela contou ter feito o mesmo.

Em uma pagina no Instagram, Lexa rebateu um comentário em uma publicação que compartilhou esse momento. O comentário a acusava de traição. "Lexa, você traiu, é diferente. Você ainda tava namorando, gata", escreveu um perfil.