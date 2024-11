Fazenda: Gizelly faz pedido inusitado para Fernanda: 'Manda foto da pep*ca'

Oitava eliminada de A Fazenda 16 (Record), Gizelly Bicalho fez um pedido para Fernanda Campos, desistente do programa.

O que aconteceu

Fernanda postou em sua conta no X (antigo Twitter) um print de um grupo, com a ex-BBB, Zaac e Zé Love. O nome do grupo é "Cancelados".

No print, Gizelly diz querer ver um vídeo e faz um pedido à ex-peoa. "Fernanda, manda foto da pep*ca no meu inbox".