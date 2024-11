Esposa do sertanejo Augusto Knob perde bebê: 'Anjinho lá no céu'

No vídeo, eles relembraram que tem sido um ano difícil, já que Augusto retirou um tumor no cérebro em junho. "Esse ano está sendo muito difícil, mas uma hora a gente vai entender... Porque ele era uma luz no fim do túnel. No fim agora a gente tem que recomeçar de novo. A gente vai tentar viver a vida normal, fingir que nada aconteceu para a gente se levantar", falou.

Nos comentários, o casal recebeu apoio dos seguidores. "Agora temos um anjinho lá no céu! Estamos tentando entender tudo ainda, mas sei que Deus continua ao nosso lado. Obrigado pelo carinho com nosso filho até aqui. Quem sabe ele vem outra hora mais forte e preparado pra esse mundo!", escreveram eles na legenda da publicação agradecendo o carinho dos fãs.