Camila Pitanga lembra relacionamentos homoafetivos: 'Ampliam sexualidade'

Camila Pitanga falou sobre relacionamentos passados e sua "sexualidade livre" em uma entrevista publicada neste domingo (17).

O que aconteceu

A atriz falou sobre trabalhos, eleições e como explora sua sensualidade em entrevista ao jornal O Globo. "[A sensualidade] Não é necessariamente para o outro, é muito para si. Tem a ver com saber dançar, fluir na música, ser livre com o meu prazer, os meus afetos e o que a vida me traz", diz.