Assumidos? João Hadad é visto agarrado com Any Borges após flagra de beijo

O casal participou junto do reality Power Couple (Record), em 2022. Hadad ficou conhecido por participações em outros reality shows, como De Férias com o Ex (MTV Brasil).

João Hadad foi flagrado aos beijos com a influenciadora digital Any Borges Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

João Hadad e Any Borges curtem micareta Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

João Hadad e Any Borges curtem micareta Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews

* Os jornalistas viajaram a convite da organização do evento.