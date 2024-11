André Luiz Frambach pede Larissa Manoela em casamento novamente; veja

André Luiz Frambach, 27, pediu Larissa Manoela, 23, em casamento novamente durante uma viagem do casal a Tailândia.

O que aconteceu

O ator compartilhou o momento em seu perfl neste domingo (17) e contou como a ideia surgiu. "A Lari vai ter uma surpresa. Vou pedir renovar os votos com ela. Vou pedir pra casar de novo no meio do festival."

No vídeo, o ator mostra momentos da viagem em dupla, até o festival, onde André se ajoelha e faz o pedido para Larissa. "E quando todas as luzes estiverem acesas, estaremos juntos. E quando todas as luzes apagarem, estaremos juntos. E quando tudo ficar escuro, acenderemos quantas luzes forem possíveis pra que tudo volte a brilhar. Te amo, hoje pra vida toda e além", escreveu o ator na legenda.