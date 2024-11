A Fazenda: Eliminada, Gizelly avalia trajetória e cita maior arrependimento

Ela avaliou a própria participação no reality show e citou arrependimentos. "Lá dentro eu fui hipócrita, eu me perdi. [Me arrependo] De todas as brigas que eu tive, porque essa não sou eu. Eu não gosto disso".

A ex-peoa ainda admitiu que usou uma tipoia para provocar Sacha. "Quando eu levantava o meu braço, eu tinha medo [do ombro] sair do lugar. E eu já quebrei a clavícula, eu sei que esse movimento [mexendo o braço] me deixa insegura. E isso [imobilizar o braço] me deixa segura. E ele, me vendo passar daquele jeito, carregando o lixo, era óbvio que ia fazer algum comentário. E eram esses comentários que eu queria. Eu juntei a fome com a vontade de comer. A tipoia me deixava confortável, e eu sabia que ele ia falar coisas a meu respeito".

Ela ainda negou veementemente que tenha estudado os participantes e o reality show antes de entrar. "Meu maior arrependimento foi não ter estudado A Fazenda. Meu ADM colocou um vídeo do ano passado para eu assistir, comecei a ver uma Roça e não terminei. As pessoas que estavam lá dentro, principalmente o Sacha, sabe de cada detalhe que acontece em A Fazenda. E tudo o que ele falou para mim, ele falou lá dentro. Só que eu não estou entendo por que as pessoas não viram esse momento. Ele contando: 'Fui numa casa com 20 amigos, e os 20 amigos falaram não vá'. Ele falou. Eu vi ele usando o tênis [caro]. A Luana falou pra mim alguma coisa [segredo], não é coisa aqui de fora".

A Fazenda 2024: Gizelly negou ter 'estudado' participantes e reality show antes de entrar Imagem: Reprodução/Playplus

Ela ainda confessou que "assumiu um papel" no programa, e contou seus planos. "Entrei para ser protagonista, como falei para minha mãe. Eu disse: 'Mãe, estou indo lá para fazer história'. Eu jurava que eu ia fazer uma boa história, mas eu saí sabendo que fiz cagada atrás de cagada, fui uma vilã, mas, pelo menos, uma vilã que veste roupa bonita - e eu fui com a mala cheia de roupa bonita. E eu vou fazer o quê agora? Não entrar nas redes sociais e sumir, desaparecer".

Por fim, Gizelly admitiu que se preocupa com a opinião alheia e caiu no choro por atitudes no reality. "Na vida real eu me importo com a opinião dos outros. Às vezes eu falo que não, mas eu sei que eu me importo. E saber que as pessoas não gostam de você, não receber abraço... Isso foi a primeira vez na minha vida. E por isso que eu estou saindo tão assim: 'caraca, que vergonha. Sou uma vergonha para a minha mãe, para minha avó, para os furacões... Sou uma vergonha para mim'".