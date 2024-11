Viih Tube deixa a UTI, mas segue internada: 'Melhora significativa'

Filho Ravi, o segundo do relacionamento com o ex-BBB Eliezer, também está hospitalizado após receber diagnóstico de desconforto respiratório. "Ravi nasceu com um desconforto respiratório. Nossa pediatra fez todo o protocolo e procedimentos (por mais de 1 hora) para ele estabilizar, a saturação dele não estava muito boa, a decisão era leva-lo para UTI, mas antes de ir, colocamos ele no colo da Viih e adivinha? Ele teve uma melhora significativa em minutos", contou Eli.

Nesse momento todo mundo se emocionou. Na hora, a única coisa que veio na minha cabeça era DEUS, ninguém explica DEUS. Em seguida ele veio pro meu colo para nossa golden hour.

Eliezer

No nascimento de Ravi, Viih Tube enfrentou 19 horas de trabalho de parto. A influenciadora tentou ter um parto normal, mas precisou passar por uma cesariana de emergência por conta de intercorrências.