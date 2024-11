Treta! Fernando e Sacha discutem após gravação do Faro: 'Não gosto de você'

Após a gravação do Hora do Faro que será exibido no domingo (17), Fernando e Sacha se envolveram em uma rápida discussão na cozinha da sede de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Após o fim da gravação do programa, a câmera do PlayPlus voltou já com a discussão entre os peões abordando temas sobre a saúde mental e convivência.

Fernando. "Eu sou muito mais inteligente do que você pensa."