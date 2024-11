Rita Carrey, irmã mais velha de Jim Carrey, morre aos 68 anos

Rita Carrey, irmã mais velha de Jim Carrey, 62, morreu nesta quinta-feira (14), aos 68 anos. A informação foi publicada pelo marido Alex nas redes sociais, mas a causa da morte não foi revelada.

O que aconteceu

Casado há 16 anos com Rita, Alex informou que a amada morreu em casa e estava cercada pela família. "Rita e eu estivemos juntos por 16 anos e nos casamos no ano passado, em julho, em um casamento ao ar livre que ela sempre quis. Rita sempre teve uma alma carinhosa e queria ajudar todos, até mesmo estranhos", escreveu ele.

Além do comunicado, ele deixou uma bonita mensagem de homenagem para Rita. "Foi uma jornada maravilhosa e louca com Rita. Ela encheu o coração de todos com alegria a cada passo que deu e eu nunca vou esquecer essa mulher linda e incrivelmente talentosa. Adeus, minha amada. Adeus, minha amiga. Até nos encontrarmos de novo. Você realmente teve o tempo da sua vida. Seu melhor amigo e marido, Alex".