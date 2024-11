Marcela Mc Gowan revela 'alívio' por eliminação de Gizelly: 'Segue amiga'

Segundo Marcela, Gizelly tem muitas qualidades e precisará ser acolhida fora do reality.

Gizelly é minha amiga, conheço ela, sei coisas incríveis do que a Gizelly é e faz. Independente do que achei ou não achei das atitudes do reality, ela segue sendo minha amiga. A amo e a minha prioridade é ela ficar bem. Sempre vai ser a saúde mental dela, ela sair de lá e saber que é amada e uma pessoa que faz coisas incríveis. Quero que ela entenda que o reality é uma fração da vida dela Marcela Mc Gowan

"Agora o meu papel aqui fora é acolher", acrescentou Marcela. "Se tiver que pontuar qualquer coisa negativa para alguém que eu amo, será pessoalmente".

