Leão: Demissões no SBT levantam dúvidas sobre futuro da emissora

Ele complementa dizendo que o público do SBT é muito fiel, e ele pode não ficar feliz com as decisões. "Diferente de outras emissoras, eles tem mais que um público, eles tem 'SBTIstas', que são seguidores, ama, defendem o SBT. São fãs de carteirinha", afirma.

Será que essas mudanças vão agradar o SBTistas e o público em geral? Vamos aguardar. Não podemos falar de uma coisa que não aconteceu. Mas sinto que há uma coisa esquisita no ar, de querer mudar por mudar. Não sei se isso vai agradar as pessoas. É bem assustador. Leão Lobo

Yas Fiorelo, apresentadora do programa, concorda com Leão e levanta o ponto de que as mudanças acontecem meses após a morte de Silvio Santos. Agora, quem assume a presidência do SBT é Daniela Beyruti, uma das filhas do apresentador.

É natural que a gente queira que a empresa funcione, que ninguém seja demitido, mas infelizmente essas coisas acontecem (...) A gente vai continuar acompanhando, ainda mais que o Silvio faleceu. Como a família vai gerir um negócio deste tamanho? Quando ele estava lá, tinha sempre essa sensação de que tudo ia dar certo porque o Silvio, e ele iria resolver. Agora são outras gestoras, e a gente precisa esperar, dar chance para essas mulheres conseguirem reestruturar a empresa familiar Yas Fiorelo, no Splash Show

